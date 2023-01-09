Верховный суд рассмотрит дело экс-главы МВД Нахчывана

Завтра в Верховном суде состоится процесс по делу бывшего главы МВД Нахчывана Ахмеда Ахмедова.

Как сообщает haqqin.az, дело будет рассматривать судья Алескер Новрузов. Рассмотрение назначено на 11 января (в 10:55).

Экс-министр внутренних дел НАР Ахмед Ахмедов в 2021 году решением военного суда Нахчыванской АР был признан виновным в особо крупном хищении, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток, превышении должностных полномочий и приговорен к 11 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

В ноябре прошлого года из-за ухудшения состояния здоровья Ахмедова поместили в Нахчыванский лечебно-диагностический центр.