Иранцы продолжают отлавливать «израильских шпионов»

Иранские спецслужбы задержали две группы, которые якобы работали на израильскую внешнюю разведку «Моссад», сообщает Министерство информации Ирана.

«После заявления о задержании четырех оперативных групп шпионской организации «Моссад» спешим уведомить, что число задержанных групп увеличилось до шести», - отметили в министерстве.

Сообщается, что всего выявлено 23 агента, они, предположительно, работали в провинциях Тегеран, Исфахан, Йезд, Западный Азербайджан и Голестан.

«Воспользовавшись недавними беспорядками, «Моссад» намеревался ликвидировать одного иранского военного чиновника, провести ряд диверсионных операций в крупных городах страны, а также перебросить крупные партии взрывчатых веществ с южных морских границ вглубь страны», - добавили в ведомстве.