Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия в настоящее время «раздувает проблему карабахских армян» с целью отвлечь внимание мира от войны в Украине.

«Три аспекта, для чего «раздувается» проблема карабахских армян. Первый - частично отвлечь внимание и переключить его с украинской войны на какие-то другие точки конфликтов, чтобы туда смотрел весь мир.

Вторая задача - Россия так или иначе хочет вернуть свое доминантное положение в том же ОДКБ и показать, что только она может выступать посредником при разрешении подобных конфликтов, в том числе между Арменией и Азербайджаном.

И, наконец, третье - за счет реанимации конфликтов надавить на Азербайджан и Турцию, чтобы сделать их более пророссийскими с точки зрения функции посредничества и т.д», - сказал он.

Подоляк отметил, что на самом деле Кремль преследует цель воспроизвести крымский сценарий: «Будет попытка пройтись по крымскому сценарию и сказать, что есть вот такое количество населения и нужно туда что-нибудь ввезти и сказать, что мы здесь все держим под контролем. Это будет провоцирование», - заявил он.