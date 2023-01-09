В Китае уволили главного эксперта по России: не смог узнать о войне в Украине

Власти Китая уволили заместителя министра иностранных дел и главного эксперта МИД по России Лэ Юйчэна из-за того, что он не смог заранее узнать о вторжении России в Украину. Об этом пишет Financial Times.

Увольнение произошло в июне. Китайские чиновники полагали, что Лэ Юйчэн станет следующим премьер-министром, однако теперь он занимает пост заместителя главы Национальной администрации радио и телевидения.

«Лэ был понижен в должности на два уровня. Его признали виновным в провале разведывательных данных о вторжении России», - рассказал источник FT.