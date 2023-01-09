Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:51

После почти одиннадцати месяцев безуспешных наступательных операций по захвату провинциального городка Бахмут в Донецкой области, стоивших России колоссальных жертв, наемная армия «кремлевского повара», олигарха Евгения Пригожина изменила тактику. За последние дни боевики ЧВК «Вагнер» бросили основные силы на захват города Соледар, близ Бахмута. По последней информации, частной армии Пригожина при поддержке воздушно-десантных частей регулярной армии России удалось продвинуться в направлении Соледара. По мнению наблюдателей, похоже, что ВСУ в итоге сдадут этот город. В то же время нельзя не отметить, что победа пригожинским наемникам дается очень дорогой ценой – окрестности Соледара буквально завалены трупами россиян. Днем 9 января командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российское командование бросило на захват Соледара наиболее обученные и укомплектованные подразделения ЧВК «Вагнер». Как сообщают российские военные корреспонденты, наемники Пригожина уже вошли в город и ведут уличные бои. На видеокадрах, выставленных в соцсети 9 января, видно, что бои идут в самом центре Соледара возле здания городской администрации.

Если Соледар падет, то опасность капитуляции нависнет и над Бахмутом, дорога в который проходит через Соледар. Уже сейчас подразделения ВСУ, воюющие за Бахмут, частично окружены и изрядно вымотаны, поскольку несут серьезные потери. Тарас Березовец, политолог и офицер украинской армии, воюющий в настоящее время на Донбасском фронте в составе подразделения спецназа, охарактеризовал в своем Telegram-канале ситуацию вокруг Соледара как «серьезную». По его словам, россияне непрерывно атакуют город небольшими группами. «Сейчас в Соледаре очень тяжело, - пишет Березовец. - Ситуация там острее, чем в Бахмуте. Противник атакует малыми группами, как правило, до восьми человек, вооруженных автоматами, РПГ и «Шмелями». Атаки на наши позиции идут «волнами». Опытный украинский военный объяснил, что захватить Соледар и Бахмут для россиян — задача не столько военная, сколько политическая. По его словам, ни один из двух населенных пунктов особого стратегического значения не имеет. Все дело в том, что их оккупацию можно «продать» российским гражданам как большой успех и значимую победу. «Есть и еще одна причина, из-за которой Россия, пытаясь овладеть Бахмутом и Соледаром, готова к неоправданно большим потерям, - пишет Тарас Березовец. – Это личные амбиции Пригожина». Украинский военный журналист Юрий Бутусов также отмечает, что вокруг Соледара создалась критическая ситуация.

По его словам, русские, которые до этого непрерывно обрабатывали город огнем из артиллерии и других видов вооружения, недавно перешли к активным штурмовым действиям. «А украинские подразделения уже восемь суток ведут непрерывные контактные бои на ближних подступах к Соледару, - говорит Юрий Бутусов. - Российским частям удалось проникнуть в город, но наши бойцы держат их под огневым контролем. Ситуация угрожающая. Оккупанты вышли на позицию, с которой могут вести огонь по основной трассе поставок в город, однако овладеть ею они не в состоянии». По словам журналиста, окружение, в которое попали части ВСУ, неполное, и возможности исправить ситуацию все еще есть. «У нас в этом районе сосредоточены значительные силы, войска есть, есть много людей, есть техника, - утверждает Бутусов. – Всем понятно, что обстановка очень трудная. Но нужны действия, которые ее исправят». Бутусов уточнил, что мороз до минус 18 градусов значительно усложняет ситуацию, создавая проблемы как для ВСУ, так и для оккупантов.

«При такой погоде, - говорит он, - боеспособность во многом зависит от надежного обеспечения. Основная угроза, исходящая от россиян, – это захват города с флангов. Они будут делать все возможное, чтобы зайти в тыл подразделений ВСУ. Для этой цели в бой брошены новые резервы из состава воздушно-десантных войск. Российское командование придает захвату Соледара большое политическое значение». Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что после неудачной попытки захватить Соледар Донецкой области и последовавшего за ней отступления русские войска начали мощный штурм города. Журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на слова одного из украинских офицеров, воюющего на передовой, озвучил на своей странице в Telegram-канале тактику «вагнеровцев» по захвату Соледара. По его словам, первыми на рубеж выдвигаются небольшие мобильные группы по восемь человек в каждой, вооруженные автоматами и огнеметами «Шмель». Это практически смертники. Их задача — прорваться до определенной точки и там закрепиться. В случае гибели первой группы все ее оружие и боекомплект достаются второй, которая идет следом. «Вот таким образом они продвигаются как можно ближе к позициям ВСУ и начинают окапываться, - пишет Андрей Цаплиенко. – Каждая из продвинувшихся «вагнеровских» групп оставляет для тех, кто идет за ними, знаки, указывающие на наличие укрытия. Как только подразделения ВСУ начинают атаковать, они быстро сообщают координаты своей артиллерии, которая начинает в течение нескольких часов плотно обстреливать украинские позиции минометами калибра 82 и 120 миллиметров. А за это время вторая мобильная группа русских подтягивается как можно ближе к первой и под прикрытием артиллерийского огня идет на штурм позиций ВСУ. Если и вторая группа гибнет, то выдвигается третья, четвертая и так далее. В одной из мобильных групп находится оператор беспилотника…»