Пашинян: россияне помогли росту экономики Армении

Экономика Армении в 2022 году показала рост на 12,5-13%, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

«Цифры экономического роста по итогам 2022 года будут опубликованы позднее. Мы предполагаем, что они составят 12,5−13 процентов. Очень существенна роль переехавших в Армению из России граждан», — сказал премьер Армении.

Правительство Армении планировало в прошлом году 7-процентный экономический рост, однако показатели роста ВВП будут выше, добавил Пашинян.