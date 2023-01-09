Футбольный клуб «Зиря» обыграл команду из Румынии

Футбольный клуб «Зиря», занимающий 4-е место в азербайджанской Премьер-лиге, провел свой первый контрольный матч на сборах в Анталье.

Соперником команды Рашада Садыхова был румынский клуб «Киндия», идущий на 12-й позиции в текущем чемпионате своей страны. «Зиря» победила со счетом 3:2. В составе азербайджанской команды отличились Джошгун Диниев (16-я минута, с пенальти), Тони Гомеш (19-я) и Хамиду Кейта (75-я).

17 января «Зиря» проведет в Анталье сразу два матча – против команд «Академии Сегед-Чанада Грошича» (Венгрия) и «Раднички» (Сербия).