«Азерэнержи» снегопады не помеха

В связи с резким похолоданием в последние дни в некоторых районах Азербайджана, в том числе освобожденных, возникли проблемы с электропроводами.

В частности, проблемы возникли в Хызинском, Габалинском, Агсуинском, Ярдымлинском районах, а также в селе Алаханчаллы Дашкесанского района, на участках линии Губадлы - Лачин, проходящих через села Гюлябирд и Беюк Таглар Шушинского района. ОАО «Азерэнержи» мобилизовало все свои возможности для обеспечения электроэнергией этих и других территорий, сказали в пресс-службе ОАО.

Следует отметить, что суровые погодные условия препятствуют интенсивному проведению работ, толщина снега затрудняет вывоз техники на некоторые участки. Тем не менее предприняты и предпринимаются серьезные шаги в направлении решения проблемы.