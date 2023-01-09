Алиев: Ни одного маната ни от кого

«Все работы мы выполняем за счет собственных ресурсов. Мы ни от кого не получали помощи после войны. Лишь президенты двух стран - Узбекистана и Казахстана - инициировали строительство двух школ в Физули. Кроме этого, мы ниоткуда не получили ни одного маната помощи». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

«Поэтому экономическая независимость должна обязательно укрепляться. В прошлом году наш валовой внутренний продукт достиг рекордного уровня, по последним уточненным данным - 134 миллиарда манатов. Это цифра, равная примерно 80 миллиардам долларов. Конечно же, возросла и внешняя торговля, превысив 50 миллиардов. Положительное сальдо внешней торговли составляет 25 миллиардов долларов. Те, кто занимается экономикой, знают, что это значит. В то же время наш внешний долг сократился», - подчеркнул глава азербайджанского государства.