Алиев об инфляции

«Сегодня инфляция превратилась в серьезную проблему во всем мире. Даже в развитых странах Запада, где инфляция обычно была не выше одного, максимум 1,5 процента, сегодня она превышает 10 процентов». Об этом, в частности, заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам, отвечая на вопрос о предпринимаемых шагах по сокращению влияния роста цен и высокой инфляции в мире на Азербайджан.

Назвав инфляцию в Азербайджане импортированной, глава азербайджанского государства сказал: «Конечно, являясь частью мировой экономики, мы импортируем многие товары, стараясь при этом, чтобы импортозамещающее местное производство получило более широкий размах. Но пока, мы, естественно, зависим от импорта. Поэтому, если можно так сказать, инфляция импортирована в Азербайджан. По итогам прошлого года она составила 13,9 процента. То есть возможности борьбы с этой импортированной инфляцией у нас достаточно ограниченные».

Президент указал, что повышение минимальной заработной платы на 15 процентов рассчитано на смягчение последствий инфляции, минимальная зарплата уже достигла 345 манатов. «Устраивает ли нас это? Конечно же, нет. Но мы предпринимаем шаги в пределах своих возможностей, потому что, еще раз хочу сказать, основное направление расходов у нас - восстановление Карабаха и Восточного Зангезура и укрепление потенциала армии. Эти два основных приоритета на долгие годы останутся для нас приоритетом», - подчеркнул президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что для улучшения социального обеспечения пенсионеров минимальная пенсия также увеличена на 16,7 процента и достигла 280 манатов, этот процесс будет продолжаться. Это регулярно предпринимаемые шаги, и с ростом экономических возможностей Азербайджана аналогичные шаги будут предприниматься и в дальнейшем.