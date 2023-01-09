G7 установит потолки цен на нефтепродукты из России

Группа семи (G7) будет стремиться установить разные предельные цены на российские нефтепродукты, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя G7.

По его данным, в феврале G7 планирует установить два предельных уровня цен на российские нефтепродукты. Один - для продуктов, торгуемых с премией, а другой - для тех, что торгуются со скидкой.

Страны Группы семи, ЕС и Австралия ранее согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий.

Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже.