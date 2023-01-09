Пакистан начал поставки оружия в Украину

Пакистан планирует отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенных для Украины, из порта Карачи в порт Гданьск в Польше, сообщили источники издания The Economic Times.

Судно Vesuvius привезет 155-мм снаряды, метательные заряды M4A2, артиллерийские капсюли M82 и взрыватели PDM. Их предоставит исламабадский поставщик оружия DMI Associates в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе.

Взамен Пакистан ожидает получить помощь Украины в модернизации своих вертолетов Ми-17, а также в ремонте парка из 320 танков Т-80УД.

Как ожидается, пакистанскими вертолетами займется украинская компания, производящая авиадвигатели и промышленные морские газовые турбины.