14-15 января в Баку в спортивном комплексе Балаханы пройдет турнир по робототехнике. Организатором соревнования является центр робототехники и программирования AzeRobot, имеющий самую большую сеть филиалов в Баку и отличающийся успехами на международных соревнованиях.

В состав жюри турнира войдут представители Министерства образования, Азербайджанского технического университета, Министерства молодежи и спорта, Министерства цифрового развития и транспорта. Почетными гостями будут руководители Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана и Федерации киберспорта Азербайджана, основатель группы компаний Target - директор Türkiye Maarif Vakfi в Азербайджане, директор Центра Bilim Bakı и другие.

В первый день турнира будут соревноваться 53 команды (в возрасте от 5 до 9 лет), а общее число участников составит 162 человека. Во второй день 249 участников будут соревноваться в составе 104 команд, и возраст участников будет старше 10 лет.

«На сегодняшний день гаджеты, которые мы используем в нашей повседневной жизни, стали незаменимы для человека, и наличие этой техники улучшает как досуг, так и уровень жизни. Прогресс не стоит на месте, и с момента появления первых смартфонов, если подумать, прошло не так много времени», - говорит руководитель AzeRobot еducation Имамир Мирзоева.

По словам И.Мирзоевой, обучение робототехнике нужно начинать с детства, с начальных классов. В первую очередь важно создать подходящую среду для появления изобретательского таланта.

Турниры, проводимые AzeRobot еducation, масштабы которых расширяются с каждым годом, способствуют развитию в области робототехники и формированию духа соперничества между различными учебными центрами.

Организация турниров вызывает огромный интерес у подростков, дарит нашей стране перспективные кадры, которые в недалеком будущем упростят нашу жизнь.

Основной целью AzeRobot является открытие филиалов во всех городах нашей страны. На сегодняшний день компания имеет 9 филиалов и более 850 учеников, но это число без сомнений будет расти.