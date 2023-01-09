Сегодня 10 ноября под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики Али Асадова состоялось первое заседание оргкомитета по проведению с 2 по 6 октября 2023 года в Баку 74-го Международного астронавтического конгресса.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Кабмин, председатель оргкомитета Али Асадов заявил, что конгресс, впервые проведенный в 1950 году в Париже, считается самым престижным мероприятием в космической сфере. Он подчеркнул, что, учитывая масштабы и значимость мероприятия, его организация на высоком уровне имеет важную значимость.

Было отмечено, что Азербайджан в 1973 году уже принимал Международный астронавтический конгресс – первый и единственный конгресс в Советском Союзе был проведен в Баку благодаря инициативе тогдашнего руководителя республики Гейдара Алиева. Подчеркнута символичность того факта, что усилиями нынешнего президента Ильхама Алиева спустя 50 лет Азербайджан вновь примет это престижное мероприятие уже как независимое государство.