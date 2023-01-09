Российские врачи требуют прекратить издевательства над Навальным

Представители медицинского сообщества обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, потребовав прекратить издевательства над политиком Алексеем Навальным и обеспечить ему в колонии необходимую медицинскую помощь.

Письмо было опубликовано во вторник, 10 января. Подписи под ним на момент написания новости поставили более 100 медработников.

"Мы - представители врачебного сообщества и граждане Российской Федерации. Наша работа - лечить людей и облегчать их страдания. Мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на сознательное причинение вреда здоровью политика Алексея Навального, которое происходит в исправительной колонии №6 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области", - говорится в письме.