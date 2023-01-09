Российские врачи требуют прекратить издевательства над Навальным
Представители медицинского сообщества обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, потребовав прекратить издевательства над политиком Алексеем Навальным и обеспечить ему в колонии необходимую медицинскую помощь.
Письмо было опубликовано во вторник, 10 января. Подписи под ним на момент написания новости поставили более 100 медработников.
"Мы - представители врачебного сообщества и граждане Российской Федерации. Наша работа - лечить людей и облегчать их страдания. Мы не можем и не имеем права спокойно смотреть на сознательное причинение вреда здоровью политика Алексея Навального, которое происходит в исправительной колонии №6 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области", - говорится в письме.
Авторы обращения подчеркивают, что право на охрану здоровья и медицинскую помощь закреплено Конституцией России и распространяется на заключенных.
"Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье. Отказ представителей ФСИН передавать Алексею необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни гражданина Российской Федерации Навального Алексея Анатольевича", - пишут авторы письма.
По их словам, с медицинской точки зрения очевидно, что Навальный не получает медпомощь в достаточном объеме, а содержание его в ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии.
"Мы требуем прекратить издевательства над Алексеем Навальным, требуем прекратить отправлять Алексея в ШИЗО, требуем допустить к нему гражданских врачей и, при наличии показаний, госпитализировать его в гражданскую больницу для полноценного обследования и лечения", - говорится в обращении.