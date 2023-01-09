Госдеп: Северная Корея оказала военную помощь России

Северная Корея оказала России помощь в сфере безопасности, очевидно, по просьбе России, направив ее через третьи страны, заявил Госдепартамент США.

«В конце прошлого года мы опубликовали информацию о предоставлении КНДР помощи в сфере безопасности, в частности, группе «Вагнер», – заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Дело в том, что из-за санкций, из-за мер экспортного контроля, которые ввели США и десятки стран мира против Москвы, Кремль был вынужден искать нетрадиционных партнеров в сфере безопасности – таких стран, как Иран, как КНДР», – добавил Прайс.