Гиркин: Россия на пороге военного поражения

В частности, Гиркин заявил, что будет продолжать критиковать Путина и сообщать о реальной ситуации для российской армии, которая находится на грани военного поражения.

Такого рода заявление Гиркин опубликовал в своем Telegram-канале в ответ на предупреждение политолога Сергея Маркова, по словам которого бывший офицер российских спецслужб в своей критике Путина "давно перешел границы допустимого".

"Россия на пороге военного поражения и никакое взятие мелких городов и поселков ситуации не меняет. И отвечать за это должны не только бездарные генералы и корыстные чиновники, но и тот главнокомандующий, который их назначил и упорно не желает их менять", - заявил он.

Гиркин пишет, что на протяжении 8 последних лет его предупреждения Путин и российские власти игнорировали, хотя он умолял Кремль прислушаться к нему.

По его словам, даже если он прекратит критиковать Путина, военную катастрофу для России предотвратить и отсрочить уже невозможно.

Он также допускает, что публичная критика Путина может стать для него "самоубийственной", однако все последствия он принимает.