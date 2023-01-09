Глава "Вагнера" похвалил украинских военных

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин неожиданно похвалил действия украинских военных, пишет The Guardian.

Во вторник в своих соцсетях Пригожин написал о "тяжелых кровопролитных боях" на западе от Соледара.

"Вооруженные силы Украины с честью защищают территорию Соледара", - отметил он.

Отдельно Пригожин заявил, что информация о якобы массовом дезертирстве украинских военных у Соледара не соответствует действительности.

"Давайте будем честными с собой. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. Сообщения об их массовом дезертирстве не соответствуют действительности", - написал он.