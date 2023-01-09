ВМС США перехватили судно с 2 тысячами автоматов Калашникова

Военно-морские силы США перехватили в Оманском заливе рыболовецкое судно, на котором находилось свыше 2 тысяч автоматов Калашникова.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВМС.

Судно следовало по маршруту из Ирана в Йемен.

Операция состоялась 6 января. Судно перевозило контрабандой 2 тыс. 116 автоматов АК-47.

В состав экипажа перехваченного судна входили шесть граждан Йемена.