ВМС США перехватили судно с 2 тысячами автоматов Калашникова
Военно-морские силы США перехватили в Оманском заливе рыболовецкое судно, на котором находилось свыше 2 тысяч автоматов Калашникова.
Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВМС.
Судно следовало по маршруту из Ирана в Йемен.
Операция состоялась 6 января. Судно перевозило контрабандой 2 тыс. 116 автоматов АК-47.
В состав экипажа перехваченного судна входили шесть граждан Йемена.
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