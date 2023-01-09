Неутешительная статистика: около 50 человек получили травмы из-за снега
В связи с нестабильными погодными условиями в Бакинскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило 49 обращений.
Об этом говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).
28 женщин и 20 мужчин были госпитализированы, одному мужчине была оказана медицинская помощь на месте.
Обращения в основном касались травм суставов, таза, запястий, лодыжек и кистей рук.
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