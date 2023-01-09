Ильхам Алиев приподнял завесу. Вот почему Азербайджану нужны Зангезурский коридор и дорога в Иран обновляется, новость дополнена
«Нужны новые дороги и для грузов, идущих из Средней Азии. Путь, ведущий через Каспий, очень привлекателен с временной точки зрения. Вместе с тем, осуществляя общую тарифную политику, мы должны добиться большей привлекательности этой дороги в экономическом отношении. Считаю, что и здесь переговоры идут в позитивном направлении. То есть если учесть потенциал перевозки грузов только из стран Средней Азии и грузы, идущие туда из Европы, то можно увидеть, что даже если мы реализуем и расширим все эти проекты, все равно будет недостаточно. Поэтому экономическая эффективность Зангезурского коридора ни у кого не должна вызывать сомнения», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.
"Зангезурский коридор является для нас не только экономическим и транспортным, но и стратегическим проектом. Мы абсолютно убеждены в том, что реализация данного проекта - наше естественное право, - сказал президент. - Этот проект нашел отражение и в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года... Правда, там нет слов «Зангезурский коридор», потому что термин «Зангезурский коридор» я ввел, как говорится, в геополитический лексикон позже. Однако, там ясно указано, что между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должна быть транспортная связь, и Армения должна обеспечить ее».
Президент Ильхам Алиев констатировал, что сегодня Армения пытается уклониться от этого, фактически уже более двух лет не выполняет взятых на себя обязательств. «Но это не остановит нас. То есть для нас это – стратегический проект, и не только для нас, но и для нескольких соседних стран и для большой географии»
По словам азербайджанского президента, в настоящее время Баку вплотную занимается расширением железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс. В прошлом году уже было дано указание, из бюджета будут выделены средства на сумму более 100 миллионов долларов, часть их уже выделена. Азербайджан доведем пропускную способность этой железной дороги с нынешних 1 миллиона до 5 миллионов тонн. Однако, по словам И.Алиева, и этого будет недостаточно.
Президент И.Алиев особо подчеркнул, что российско-украинская война увеличила важность проводимой работы - развитии проходящих через Азербайджан транспортных коридоров.
Президент отметил, что на территории Азербайджана завершились все основные работы, связанные как со Средним коридором, так и транспортным коридором Север-Юг: «Мы считаем, что только по коридору Север-Юг через территорию Азербайджана поэтапно можно перевозить от 15 миллионов до 30 миллионов тонн грузов. То есть это очень большая цифра. В настоящее время все транзитные возможности Азербайджана составляют лишь небольшой процент этого. Так что транспортный коридор Север-Юг является проектом, способным конкурировать с Северным коридором».