«Нужны новые дороги и для грузов, идущих из Средней Азии. Путь, ведущий через Каспий, очень привлекателен с временной точки зрения. Вместе с тем, осуществляя общую тарифную политику, мы должны добиться большей привлекательности этой дороги в экономическом отношении. Считаю, что и здесь переговоры идут в позитивном направлении. То есть если учесть потенциал перевозки грузов только из стран Средней Азии и грузы, идущие туда из Европы, то можно увидеть, что даже если мы реализуем и расширим все эти проекты, все равно будет недостаточно. Поэтому экономическая эффективность Зангезурского коридора ни у кого не должна вызывать сомнения», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

"Зангезурский коридор является для нас не только экономическим и транспортным, но и стратегическим проектом. Мы абсолютно убеждены в том, что реализация данного проекта - наше естественное право, - сказал президент. - Этот проект нашел отражение и в трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года... Правда, там нет слов «Зангезурский коридор», потому что термин «Зангезурский коридор» я ввел, как говорится, в геополитический лексикон позже. Однако, там ясно указано, что между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой должна быть транспортная связь, и Армения должна обеспечить ее».

Президент Ильхам Алиев констатировал, что сегодня Армения пытается уклониться от этого, фактически уже более двух лет не выполняет взятых на себя обязательств. «Но это не остановит нас. То есть для нас это – стратегический проект, и не только для нас, но и для нескольких соседних стран и для большой географии»