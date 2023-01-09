Омбудсмен Турции о помощи пострадавшим в Украине

"Мы обсудили с украинским коллегой вопросы установления мира и оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате конфликта. Как омбудсмены мы выступаем против войн. Мы призываем международное сообщество приложить все усилия для скорейшего прекращения огня, сохранения территориальной целостности Украины и обеспечения мира", - отметил Малкоч после встречи с Лубинцом в Анкаре.

Он также сообщил, что проведет трехсторонние переговоры с участием омбудсменов Украины и России и отдельно встретится с уполномоченным по правам человека при президенте РФ Татьяной Москальковой.

"Встречи пройдут завтра и послезавтра", - сказал Малкоч.

Он выразил надежду на открытие вслед за морским гуманитарным коридором "коридора встреч" для воссоединения с семьями украинцев и россиян, которые расстались с ними из-за конфликта в Украине.

В Анкаре 11-12 января состоится международная конференция омбудсменов, в которой примут участие представители 41 страны. На открытии мероприятия выступит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.