Германия обещает новые поставки оружия Украине

"По приглашению моего украинского коллеги и друга Дмитрия Кулебы я намереваюсь сегодня здесь, в Харькове, получить представление о ситуации и, прежде всего, услышать жителей", - приводит слова Бербок пресс-служба МИД ФРГ.

В рамках визита глава внешнеполитического ведомства пообещала новые поставки оружия Украине.

"Во всех частях Украины, от Харькова, Херсона до Киева, люди знают, что могут положиться на нашу солидарность и поддержку. Сюда относится зимняя помощь, которую мы предоставили, - генераторы и трансформаторы, горючее и одеяла сейчас спасают жизнь на месте. И сюда относятся также новые поставки оружия, в которых нуждается Украина", - сказала она.