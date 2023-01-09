Министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии «Оцма Ехудит» («Еврейская сила») Итамар Бен-Гвир сообщил, что отдал полиции распоряжение пресекать любые попытки вывешивания палестинских флагов на улицах страны.

«Сегодня я дал указание полиции запретить вывешивание любого палестинского флага или любого флага, идентифицируемого с террористической организацией или подстрекающего к насилию против государства Израиль. Мы будем бороться с терроризмом и поощрением терроризма всеми силами!», - написал министр на своей странице в Twitter.

Сообщается, что такое решение израильский министр принял после того, как 5 января после 40 лет заключения из израильской тюрьмы был освобожден палестинец Карим Юнус, а жители его родной деревни Арара в пригороде Хайфы встретили его с палестинскими флагами.