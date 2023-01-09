Чавушоглу: Турция помогает организовать диалог России и Украины
Турция контактирует с Украиной и Россией, помогает организовать диалог, и в некоторых случаях есть результат, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он выразил уверенность, что " конфликт рано или поздно закончится за столом переговоров".
"Я считаю, что мы видим реальные результаты дипломатии. Также ведутся переговоры во многих других измерениях, таких как обмен военнопленными, запорожские переговоры (о ситуации вокруг Запорожской АЭС). В частности, мы проводим некоторые встречи в Стамбуле… Мы находимся во взаимодействии с обеими сторонами. Но есть новые параметры и реалии. Россия заявляет, что готова к переговорам сейчас. Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов", - сказал глава внешнеполитического ведомства.