Чавушоглу: Турция помогает организовать диалог России и Украины

"Я считаю, что мы видим реальные результаты дипломатии. Также ведутся переговоры во многих других измерениях, таких как обмен военнопленными, запорожские переговоры (о ситуации вокруг Запорожской АЭС). В частности, мы проводим некоторые встречи в Стамбуле… Мы находимся во взаимодействии с обеими сторонами. Но есть новые параметры и реалии. Россия заявляет, что готова к переговорам сейчас. Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов", - сказал глава внешнеполитического ведомства.