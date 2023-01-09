Житель Баку подозревается в поджоге ТЦ "Садарак"

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали подозреваемого в умышленном поджоге торгового центра (ТЦ) "Садарак" в Гарадагском районе Баку.

Об этом говорится в информации, распространенной Генеральной прокуратурой и Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

"8 января около 18:00 в торговом центре "Садарак" произошел пожар. В связи с инцидентом были проведены необходимые следственные действия. В ходе предварительного расследования были выявлены основания для подозрения в умышленном поджоге жителем Баку Афганом Абдуллаевым 27 магазинов, расположенных в рядах №№15 и 16 торгового центра общей площадью 800 кв. метров, в результате чего арендаторам и предпринимателям был нанесен значительный ущерб", - отмечается в сообщении.

По факту оперативно-следственным управлением МЧС возбуждено уголовное дело по статьям 186.2.1 (умышленное уничтожение или повреждение имущества с причинением крупного ущерба) и 186.2.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) УК АР.