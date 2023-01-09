Ильхам Алиев обнародовал план по возвращению азербайджанцев в Армению

« Сегодня не является секретом, что община Западного Азербайджана как община, подвергшаяся многолетней депортации, была лишена своих прав. Конечно, говорить о правах западных азербайджанцев, когда существовали карабах ская боль, проблема, возможно, было бы подобно преждевременному выстрелу. Но считаю, что сегодня мы вполне справедливо вынесли эту тему уже на международную арену ».

«Мои рекомендации, то есть рекомендации, данные 24 декабря, выполняются. Создана специальная рабочая группа, мы приступили к работе над единой концепцией на основе всех моих поручений, а также поступающих с мест предложений. Конечно же, западные азербайджанцы должны вернуться на земли предков, это их право, все международные конвенции это их право признают. И мы, как азербайджанское государство, должны сделать все возможное, чтобы обеспечить это право. И вновь я на встрече с представителями общины сказал, что мы хотим осуществить это мирным путем, и уверен, добьемся этого», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что сегодня на нашем пространстве, на Евразийском пространстве в целом, нет моногосударств, и для Армении было бы хорошо стереть с себя клеймо моногосударства. Лучший и самый справедливый путь для этого – возвращение западных азербайджанцев на родные земли.

По словам Ильхама Алиева, возвращение депортированных азербайджанцев в Западный Азербайджан не создаст проблем для армян, потому что возвращение их туда не означает вывода оттуда проживающих там армян, эти села пусты, и мы, конечно, используем все имеющиеся у нас возможности.

«Подобно тому как в свое время тема Карабаха объединила весь азербайджанский народ, и мы добились поставленной цели, такой же подход мы должны видеть и здесь. Конечно, здесь есть большая потребность в работе журналистов – как в стране, так и за рубежом. Я высказывал свое мнение и по этому поводу. То есть готовится очень широкая программа», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что все программы, как правило, исполняются: «Мы никогда не выступаем с инициативами, реализация которых невозможна. Так что уже идет работа над программой и в этой области. Уверен, что мы добьемся и этого и восстановим историческую справедливость».