Байрамов рассказал коллеге о ситуации в регионе
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяром Османи, говорится в сообщении МИД АР.
В ходе разговора было обсуждено председательство Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году, отношения между Азербайджаном и ОБСЕ, актуальные вопросы двусторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, а также ситуация в регионе Южного Кавказа.
Глава МИД Азербайджана проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном, препятствиях, которые Армения создала для переговорного процесса по мирному договору.
По словам Байрамова, утверждения о «блокаде» армянских жителей и создании «тяжелой гуманитарной ситуации» в регионе в результате «закрытия» Азербайджаном Лачинской дороги совершенно необоснованны.
Министр также отметил, что Лачинская дорога, предназначенная для гуманитарных целей, используется для незаконного въезда граждан третьих стран на территорию Азербайджана, а также транспортировки мин.