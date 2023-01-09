Байрамов рассказал коллеге о ситуации в регионе

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Северной Македонии, действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяром Османи, говорится в сообщении МИД АР.

В ходе разговора было обсуждено председательство Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году, отношения между Азербайджаном и ОБСЕ, актуальные вопросы двусторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, а также ситуация в регионе Южного Кавказа.

Глава МИД Азербайджана проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном, препятствиях, которые Армения создала для переговорного процесса по мирному договору.