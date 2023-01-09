Однако 12-й и последней команде венгерской лиги удалось сравнять счет во втором тайме. «Вашаш» забил на 67-й минуте.

Соперником был аутсайдер чемпионата Венгрии «Вашаш». Встреча завершилась вничью 1:1. Единственный гол в составе серебряного призера азербайджанской Премьер-лиги забил Кенни Сайеф. Он отличился на 24-й минуте.

Футбольный клуб «Нефтчи» провел свой первый контрольный матч на сборах в Анталье.

«Нефтчи» проведет в Анталье еще три матча. На 15 января запланированы игры с польским «Медзем» и сербской «Бачка-Тополой», а на 19-е – с лидером сербского футбола «Црвена Звездой».

«Нефтчи» уже осуществил первый трансфер в зимний перерыв. Контракт сроком на полтора года заключен с защитником сборной Азербайджана Ходжатом Хагверди, который первую половину этого сезона провел в тебризском «Тракторе».