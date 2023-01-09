ВБ резко ухудшил прогноз роста мировой экономики
Всемирный банк (ВБ) резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокой инфляции.
Согласно новому прогнозу ВБ Global Economic Prospects, глобальный ВВП в этом году увеличится на 1,7%.
В июне 2022 года прогнозировался рост на 3%.
"Мы ожидаем, что темпы глобального экономического роста резко замедлятся в текущем году, и динамика мирового ВВП будет одной из самых слабых за последние три десятилетия, уступая лишь рецессиям 2009 и 2020 годов", - говорится в докладе ВБ.
Такой прогноз обусловлен синхронным ужесточением денежно-кредитной политики в мире с целью сдерживания очень высокой инфляции, ухудшением финансовых условий и сохраняющимися проблемами, вызванными вторжением России на территорию Украины, отмечают эксперты ВБ.