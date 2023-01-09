Всемирный банк (ВБ) резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокой инфляции.

Согласно новому прогнозу ВБ Global Economic Prospects, глобальный ВВП в этом году увеличится на 1,7%.

В июне 2022 года прогнозировался рост на 3%.

"Мы ожидаем, что темпы глобального экономического роста резко замедлятся в текущем году, и динамика мирового ВВП будет одной из самых слабых за последние три десятилетия, уступая лишь рецессиям 2009 и 2020 годов", - говорится в докладе ВБ.

Такой прогноз обусловлен синхронным ужесточением денежно-кредитной политики в мире с целью сдерживания очень высокой инфляции, ухудшением финансовых условий и сохраняющимися проблемами, вызванными вторжением России на территорию Украины, отмечают эксперты ВБ.