Германия выделит дополнительные средства на поддержку Украины

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время визита в Харьков сообщила о выделении Германией дополнительных 40 млн евро на поддержку Украины.

Планируется, что 20 млн евро будут направлены на оказание зимней помощи, в частности, на предоставление генераторов, а также разминирование.

Еще 20 млн евро, по словам Бербок, будут направлены на расширение сети спутникового интернета Starlink. За счет этих средств может быть профинансировано строительство примерно 10 тыс. терминалов по приему сигнала, причем треть из них будет в распоряжении Вооруженных сил Украины.

"Мы будем вас поддерживать до тех пор, пока вы в нас будете нуждаться. Мы не ослабим усилий в вопросе дальнейшей нашей военной поддержки с целью спасения человеческих жизней", - сказала глава внешнеполитического ведомства.