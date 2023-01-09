Компания Араза Агаларова построит комплекс на космодроме «Восточный»

Компания Сrocus Group Араза Агаларова, которой принадлежит крупнейший в России торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити», займется строительством техкомплекса для ракеты «Ангара» на космодроме «Восточный».

Контракт на строительство стоимостью 15,38 млрд рублей был заключен 28 декабря 2022 года.

Также компания газифицирует космодром - для этого заключен отдельный контракт суммой 907 млн рублей.

Сrocus Group выбрали в качестве генподрядчика из-за того, что компания уже имеет строительные мощности и компетенции на космодроме, пояснили в «Роскосмосе». В конце 2020 года дирекция космодрома также без конкурса заключила с Crocus Group контракт на строительство первой очереди аэропорта на космодроме за 28 млрд рублей.

«Мы специалисты по болотному строительству, потому что стадионы для чемпионата мира по футболу стояли в болотах, «Крокус Экспо» - тоже. Очередное болото, в которое мы попали, - это аэропорт для космодрома», — говорил Агаларов.