Компания Араза Агаларова построит комплекс на космодроме «Восточный»
Компания Сrocus Group Араза Агаларова, которой принадлежит крупнейший в России торгово-выставочный и деловой центр «Крокус Сити», займется строительством техкомплекса для ракеты «Ангара» на космодроме «Восточный».
Контракт на строительство стоимостью 15,38 млрд рублей был заключен 28 декабря 2022 года.
Также компания газифицирует космодром - для этого заключен отдельный контракт суммой 907 млн рублей.
Сrocus Group выбрали в качестве генподрядчика из-за того, что компания уже имеет строительные мощности и компетенции на космодроме, пояснили в «Роскосмосе». В конце 2020 года дирекция космодрома также без конкурса заключила с Crocus Group контракт на строительство первой очереди аэропорта на космодроме за 28 млрд рублей.
«Мы специалисты по болотному строительству, потому что стадионы для чемпионата мира по футболу стояли в болотах, «Крокус Экспо» - тоже. Очередное болото, в которое мы попали, - это аэропорт для космодрома», — говорил Агаларов.
С предложением построить аэропорт к нему лично обратился экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
В 2021 году вице-премьер Юрий Борисов, который затем сменил Рогозина на посту главы «Роскосмоса», уже предлагал Сrocus Group заняться строительством космодрома. Агаларов отказался, сославшись на то, что выделенных на проект денег не хватит.
«Обсуждалось строительство космодрома «Восточный», пускового комплекса под тяжелую ракету «Ангара». Не помню, какая там была смета. Но я тогда посчитал, какая стоимость бетона, сложность проводимых работ, какие зарплаты у строителей, и сказал, что этих денег, которые предусмотрены в контракте, просто не хватит. И я отказался», - заявил Агаларов.
Комплекс, который согласилась построить компания, должен быть готов к концу 2025 года. Общая площадь сооружений составит 50 тыс. кв. м.