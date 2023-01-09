Помощник Кадырова: Новая волна мобилизации должна была быть вчера

Россия находится в «стадии третьей мировой войны», информацию об этом следует «четко доносить» до россиян, страна должна быть к этому готова, заявил помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции «ЛНР» Апты Алаудинов.

«Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, если была бы еще одна мобилизация. А на самом деле я вам честно скажу: волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера. Мы должны готовить наше население и в школах, и повсеместно к тому, что если развернутся такие события, то мы все должны встать в один строй!», - сказал Алаудинов.