Эрдоган о присутствии РПК в Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости положить конец присутствию на территории Ирака Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.

"Совместное противодействие РПК отвечает интересам национальной безопасности двух соседних стран", - сказал Эрдоган в телефонном разговоре с премьером Ирака Мухаммедом ас-Судани, сообщает администрация турецкого лидера.

Эрдоган выразил надежду на всестороннее укрепление отношений с Ираком в обозримом будущем.