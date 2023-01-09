Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс прокомментировал вопрос вступления Украины в Европейский cоюз.

В частности, в интервью DW он заявил, что Украина не сможет стать членом ЕС до тех пор, пока на ее территории находятся российские войска.

"Нет, это невозможно", - сказал зампред организации.

При этом зампред ЕК отметил: "Вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор".

"И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский cоюз должен поддержать Украину в достижении этой цели", - сказал Тиммерманс.