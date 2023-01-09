Может ли Украина вступить в Евросоюз? комментарий зампреда Еврокомиссии
Заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс прокомментировал вопрос вступления Украины в Европейский cоюз.
В частности, в интервью DW он заявил, что Украина не сможет стать членом ЕС до тех пор, пока на ее территории находятся российские войска.
"Нет, это невозможно", - сказал зампред организации.
При этом зампред ЕК отметил: "Вся идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность сама сделать этот выбор".
"И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Европейский cоюз должен поддержать Украину в достижении этой цели", - сказал Тиммерманс.
Потенциальное вступление Украины в ЕС он сравнил по степени влияния с крупнейшим разовым расширением Евросоюза в 2004 году.
"Это действительно изменит характер Европейского cоюза", - сказал он.
"Чтобы доказать, что это не просто разговоры, нам необходимо показать в прямом эфире, что именно мы можем сделать, чтобы приблизить Украину к ЕС", - подчеркнул Тиммерманс, отметив первые шаги Киева по выполнению семи условий, которые должен выполнить Киев на пути к членству в Евросоюзе (судебные реформы, борьба с коррупцией, деолигархизация и политика в отношении нацменьшинств).
"Мы должны ответить на это, сказав Украине: хорошо, сейчас вы приняли этот закон, в ближайшие годы мы поможем вам реализовать его, и мы окажем вам поддержку, чтобы его внедрение было успешным. Этот процесс подготовки к вступлению будет чрезвычайно важным, но мы должны начать его немедленно", - объяснил зампред Еврокомиссии.