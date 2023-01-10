Пентагон об обучении украинских военных

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

США ожидают, что обучение западными странами в Европе украинских военных общевойсковому бою начнется на следующей неделе.

"Как я понимаю, эта подготовка начнется очень скоро, уже на следующей неделе", - сказал он.

Райдер добавил, что это, как ожидается, не потребует переброски дополнительного контингента американских военных в Европу.