Штурм Соледара продолжается, поле боя усеяно телами погибших россиян
ВС России продолжают попытки захватить Соледар Донецкой области, не считаясь с потерями, написала в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника", - отметила замглавы ведомства.
Она отметила, что украинские бойцы мужественно держат оборону.