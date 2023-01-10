Пентагон назвал темы встречи группы по поставкам оружия Киеву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехника будут приоритетными темами предстоящей встречи созданной странами Запада группы, которая занимается координацией поставок оружия Украине.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Я думаю, вы можете ожидать, что такие средства, как системы ПВО и бронетехника продолжат быть приоритетными темами дискуссии", - сказал он.