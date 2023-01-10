Какие данные содержат секретные документы Байдена?

Телекомпания CNN со ссылкой на свои источники рассказала, какие данные содержат секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженные в здании связанного с ним вашингтонского аналитического центра.

По словам источников, обнаруженные в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена документы датированы 2013-2016 годами и содержат среди прочего "данные разведки США и материалы с брифингов, касающиеся в том числе Украины, Ирана и Соединенного Королевства".

Источники телекомпании не поясняют, какая именно информация содержится в этих документах.