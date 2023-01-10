Какие данные содержат секретные документы Байдена?
Телекомпания CNN со ссылкой на свои источники рассказала, какие данные содержат секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена, обнаруженные в здании связанного с ним вашингтонского аналитического центра.
По словам источников, обнаруженные в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена документы датированы 2013-2016 годами и содержат среди прочего "данные разведки США и материалы с брифингов, касающиеся в том числе Украины, Ирана и Соединенного Королевства".
Источники телекомпании не поясняют, какая именно информация содержится в этих документах.
В понедельник телеканал CBS сообщил со ссылкой на источники о том, что порядка 10 секретных документов времен вице-президентства Байдена нашли в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена, который был открыт при поддержке Пенсильванского университета в 2018 году.
Как подтвердили в Белом доме, документы были обнаружены адвокатами Байдена 2 ноября 2022 года перед промежуточными выборами в Конгресс США, после чего информацию об этом довели до сведения Национального архива США, куда должны передаваться все подобные бумаги. Сотрудники этого ведомства в свою очередь уведомили о случившемся Минюст США, который начал проверку относительно того, как секретные документы попали в здание аналитического центра. Проверка является предварительным шагом, после которого глава Минюста должен будет решить, необходимо ли дальнейшее расследование, а также назначение спецпрокурора, который занялся бы этим делом.