В Украине назвали сроки окончания войны
Война между Россией и Украиной завершится в 2023 году, уверен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Очень коротко и четко: первое – война закончится в 2023 году. Это важно. Потому что для нас затягивание – это очень плохой сценарий и очень плохой процесс. Для России наоборот. Они хотят подвесить войну. Они хотят существенно снизить интенсивность боевых действий", - сказал Подоляк.
По его словам, именно для этого РФ использовала псевдоинициативу о рождественском "прекращении огня".
"Это как раз была попытка зайти в снижение интенсивности войны. Что это значит? То есть: просто зафиксировали позиции. Вот, мол, мы тут находимся, еще непонятно, чья это территория, но мы ее оккупировали и будем тут находиться. А за это время мы делаем укрепрайоны, подтягиваем резервы, максимально милитаризируем эту территорию, чтобы через определенное время, 2-3 месяца, зайти туда было крайне опасно, потому что там будет все забито оружием, артиллерией, танками. Россия все, что сможет, туда навезет. Нам это абсолютно не нужно", - заявил он.
Кроме того, отметил Подоляк, в случае затягивания войны у людей параллельно будет нарастать усталость, потому что люди хотят понимать: что будет завтра, где будут жить, не будут ли их обстреливать снова, будут ли дети ходить в школу.
"Если не будут понимать, то будет постепенно наступать деморализация и желание выехать. Я лично не хочу, чтобы война затягивалась, потому что будет следующий этап, когда пойдут воевать наши дети. Мы же не готовы, чтобы дети шли и умирали. Потому что Россия не остановится. Для нее принципиально уничтожить Украину", - сказал он.
Также, по его убеждению, война для Украины должна закончиться на границах 1991 года.
"Если мы этого не сделаем, то нас с вами не существует даже в краткосрочной стратегии, потому что нас уничтожат. Россия будет идти до конца. И потому нам зафиксировать новую линию разграничения, отдать территории в обмен на мир не подходит", - резюмировал Подоляк.