В Украине назвали сроки окончания войны

Война между Россией и Украиной завершится в 2023 году, уверен советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Очень коротко и четко: первое – война закончится в 2023 году. Это важно. Потому что для нас затягивание – это очень плохой сценарий и очень плохой процесс. Для России наоборот. Они хотят подвесить войну. Они хотят существенно снизить интенсивность боевых действий", - сказал Подоляк.

По его словам, именно для этого РФ использовала псевдоинициативу о рождественском "прекращении огня".

"Это как раз была попытка зайти в снижение интенсивности войны. Что это значит? То есть: просто зафиксировали позиции. Вот, мол, мы тут находимся, еще непонятно, чья это территория, но мы ее оккупировали и будем тут находиться. А за это время мы делаем укрепрайоны, подтягиваем резервы, максимально милитаризируем эту территорию, чтобы через определенное время, 2-3 месяца, зайти туда было крайне опасно, потому что там будет все забито оружием, артиллерией, танками. Россия все, что сможет, туда навезет. Нам это абсолютно не нужно", - заявил он.