13-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), в которой приняла участие делегация Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана во главе с председателем ММ Сахибой Гафаровой, завершилась принятием Антальской декларации.

В рамках визита в Анталью члены азербайджанской парламентской делегации – председатель комитета ММ по культуре Ганира Пашаева, депутаты Айдын Гусейнов, Ильхам Мамедов и Анар Мамедов приняли участие в заседаниях постоянных комиссий АПА и пленарной сессии.

На заседании Постоянной комиссии по социальным и культурным вопросам, которое состоялось с участием азербайджанских депутатов, были вынесены на обсуждение проекты резолюций «О мерах по поощрению культурного разнообразия и защите культурных ценностей в Азии», «Об интеграционных процессах в Азии посредством информационных и коммуникационных технологий», «О сотрудничестве по обеспечению равноправия в сфере здравоохранения в Азии», «Азиатские парламентарии против коррупции», «Азиатская межпарламентская ассамблея о женщинах-парламентариях» и ряд других вопросов.