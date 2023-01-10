На сессии Азиатской парламентской ассамблеи принята Антальская декларация фото
13-я пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), в которой приняла участие делегация Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана во главе с председателем ММ Сахибой Гафаровой, завершилась принятием Антальской декларации.
В рамках визита в Анталью члены азербайджанской парламентской делегации – председатель комитета ММ по культуре Ганира Пашаева, депутаты Айдын Гусейнов, Ильхам Мамедов и Анар Мамедов приняли участие в заседаниях постоянных комиссий АПА и пленарной сессии.
На заседании Постоянной комиссии по социальным и культурным вопросам, которое состоялось с участием азербайджанских депутатов, были вынесены на обсуждение проекты резолюций «О мерах по поощрению культурного разнообразия и защите культурных ценностей в Азии», «Об интеграционных процессах в Азии посредством информационных и коммуникационных технологий», «О сотрудничестве по обеспечению равноправия в сфере здравоохранения в Азии», «Азиатские парламентарии против коррупции», «Азиатская межпарламентская ассамблея о женщинах-парламентариях» и ряд других вопросов.
На заседании Постоянной комиссии Ассамблеи по политическим вопросам состоялось обсуждение проектов резолюций «На пути к Азиатскому парламенту», «О надлежащем управлении», «О верховенстве закона и судебной власти», «Надлежащая парламентская практика» и другие вопросы.
На заседании Постоянной комиссии Ассамблеи по экономике и устойчивому развитию были приняты соответствующие решения, связанные с проектами резолюций «Создание энергетического рынка и экологические вопросы», «Финансовые вопросы и устранение бедности», «Роль парламентариев АПА в поддержке реализации Цели устойчивого развития» и ряд других вопросов.
Члены азербайджанской парламентской делегации выступили и озвучили свои предложения по темам, обсуждаемым в постоянных комиссиях.
Председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Ганира Пашаева избрана председателем Постоянного комитета АПА по социальным и культурным вопросам и заместителем действующего председателя организации.