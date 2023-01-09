Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о прекращении гражданства Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

"На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц – Деркача Андрея Леонидовича, Медведчука Виктора Владимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равильевича", - сказал Зеленский в видеообращении во вторник.

Виктор Владимирович Медведчук – экс-глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и бизнесмен. Ранее Медведчук был уведомлен о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.258-3 (содействие террористической организации) и ч.1 ст.438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины. В апреле 2022 года он был арестован, а в сентябре его обменяли на украинских военных, находившихся в российском плену.