Зеленский лишил гражданства четырех политиков, в списке Медведчук фото
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о прекращении гражданства Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
"На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службой, и в соответствии с Конституцией я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц – Деркача Андрея Леонидовича, Медведчука Виктора Владимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равильевича", - сказал Зеленский в видеообращении во вторник.
Виктор Владимирович Медведчук – экс-глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и бизнесмен. Ранее Медведчук был уведомлен о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.1 ст.258-3 (содействие террористической организации) и ч.1 ст.438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины. В апреле 2022 года он был арестован, а в сентябре его обменяли на украинских военных, находившихся в российском плену.
Андрей Леонидович Деркач – пророссийский народный депутат. В августе 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции в отношении внефракционного народного депутата Андрея Деркача и ряда лиц, против которых были введены санкции Соединенными Штатами. По данным СБУ, Деркач был главой агентурной сети Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), которая должна была содействовать РФ в захвате Украины.
Козак Тарас Романович – пророссийский медиамагнат, член бывшей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". С 20 января 2022 года находится под санкциями Министерства финансов США.
Кузьмин Ренат Равильевич – народный депутат. По информации Государственного бюро расследований, в рамках досудебного расследования установлено, что Кузьмин накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине. 5 октября 2022 года был уведомлен о подозрении в госизмене.