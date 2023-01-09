Убит заведующий туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы Баяз Джаббаров, говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

По имеющейся информации, Б.Джаббарову было нанесено ножевое ранение. Несмотря на усилия врачей, он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

По факту начато расследование.

Джаббаров родился в 1958 году в селе Гараоглан Евлахского района Азербайджана. В 1976-1982 гг. учился на лечебном факультете Азербайджанского медицинского университета.

С 1983 года работал врачом в туберкулезном диспансере, в 2000 году был назначен главврачом данного медучреждения.

Дожность заведующего туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы занимал с 2017 года.