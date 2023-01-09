Ильхам Алиев делает ставку на спецназ

«Наши силы коммандос уже полностью сформировались, превратились в огромную силу, и этот процесс продолжается. Будут созданы новые силы коммандос. Их численность еще больше увеличится. Мы также как минимум вдвое увеличили и будем увеличивать численность наших Сил специального назначения. В том числе на самом высоком уровне обеспечивается и все оснащение». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам, говоря о мерах дальнейшего укрепления Вооруженных сил.

Ильхам Алиев сделал ставку на коммандо

Глава государства подчеркнул, что увеличена численность спецназовцев Пограничной службы, созданы подразделения, отряды, группы спецназа Внутренних войск, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки.

«Мы в несколько раз увеличили число морских пехотинцев. Увеличили число спецназовцев Нахчыванской отдельной армии. Но я не могу сейчас назвать их численность, так как считаю, что это будет неправильно. Параллельно с этим их число пока растет. Мы еще не достигли поставленной цели. Мы уже создали и создадим такую мощь, что не считаться с ней равносильно самоубийству», - добавил президент Ильхам Алиев.