Ильхам Алиев делает ставку на спецназ
«Наши силы коммандос уже полностью сформировались, превратились в огромную силу, и этот процесс продолжается. Будут созданы новые силы коммандос. Их численность еще больше увеличится. Мы также как минимум вдвое увеличили и будем увеличивать численность наших Сил специального назначения. В том числе на самом высоком уровне обеспечивается и все оснащение». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам, говоря о мерах дальнейшего укрепления Вооруженных сил.
Глава государства подчеркнул, что увеличена численность спецназовцев Пограничной службы, созданы подразделения, отряды, группы спецназа Внутренних войск, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки.
«Мы в несколько раз увеличили число морских пехотинцев. Увеличили число спецназовцев Нахчыванской отдельной армии. Но я не могу сейчас назвать их численность, так как считаю, что это будет неправильно. Параллельно с этим их число пока растет. Мы еще не достигли поставленной цели. Мы уже создали и создадим такую мощь, что не считаться с ней равносильно самоубийству», - добавил президент Ильхам Алиев.