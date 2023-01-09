Минфин США: Потолок цен на нефть сократил доходы России

Потолок цен на российскую нефть демонстрирует прогресс в достижении целей, поставленных Вашингтоном и его союзниками при введении этого механизма.

Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен на встрече со своей канадской коллегой Христей Фриланд.

По ее словам, политика ценового лимита по задумке Вашингтона и его союзников направлена на "укрепление стабильности мировых энергетических рынков и одновременное ограничение наиболее важного источника доходов Кремля".