Минфин США: Потолок цен на нефть сократил доходы России
Потолок цен на российскую нефть демонстрирует прогресс в достижении целей, поставленных Вашингтоном и его союзниками при введении этого механизма.
Такое заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен на встрече со своей канадской коллегой Христей Фриланд.
По ее словам, политика ценового лимита по задумке Вашингтона и его союзников направлена на "укрепление стабильности мировых энергетических рынков и одновременное ограничение наиболее важного источника доходов Кремля".
"Хотя ограничение цен на нефть действует лишь около месяца, мы уже видим ранний прогресс в достижении обеих целей – российские чиновники высокого ранга признали, что потолок цен сокращает доходы России от продажи энергоносителей", - сказала Йеллен.
При этом министр отметила, что предложение на мировых энергетических рынках оставалось достаточным, и, согласно поступающим данным, "страны используют потолок цен для заключения" выгодных сделок касательно цен на импортируемую из России нефть.