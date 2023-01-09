Алиев о последнем шансе, угрозе новой войны, России и опасности 2025 года

«Противостоять этим угрозам непросто – нужны и воля, и уверенность в себе. Мы никогда не шли и не пойдем на авантюру. Если мы, как говорится, отвесили этим провокациям сокрушительную оплеуху, значит это не просто пропаганда, мы чувствуем в себе силу. Каждый должен знать, что с нами не стоит шутить. Мы приступили к этому сразу после войны, потому что знали, что именно это будет определять будущее мира», - сказал глава государства.

« Мы решили вопрос с Арменией. Уверен, что третьей войны не будет. Однако угрозы не устранены, после войны мы столкнулись с новыми угрозами ».

«Сегодня стали говорить о единой европейской армии. Начали или же расширяют выпуск продукции военного назначения. А когда мы приступили к этому? Вот уже 15 лет. Должен также отметить, что мы заключили новые контракты, в основном с турецкими и израильскими компаниями, компаниями других стран, кроме того, находимся на заключительной стадии переговоров с несколькими ведущими компаниями для расширения местного производства», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Азербайджанский президент задался вопросом относительно будущего армяно-азербайджанского урегулирования: «Мы так можем жить долго, не будет мирного договора, ну и не надо. Ну а что будет потом? Потом будет видно. Так что, думаю, что они услышат мои месседжи, и сделают правильный вывод.

Я опять же не хочу показаться в данном случае оказывающим давление и ни в коем случае никогда ни в каких обстоятельствах не выказывал какого-то неуважения даже к тому, кто уважения не заслуживает. Но просто вынужден довести еще раз. Потому что этот год будет, я думаю, последним шансом. Потому что потом уже 2024-й, потом заканчивается миротворческая миссия России в 2025 году. Они же должны думать чуть-чуть дальше своего носа», - сказал глава государства, предупреждая армянскую сторону.

Ильхам Алиев особо отметил успех азербайджанской дипломатии, добившейся признания со стороны Армении территориальную целостность Азербайджана: «Ссылка на территориальную целостность и суверенитет, Алма-Атинскую декларацию говорит о том, что армяне признают Карабах составной частью Азербайджана. Я об этом сразу же после этой встречи (в Праге – прим.) заявил, что, да, это наш успех, потому, что Армения наконец-то официально признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Они всячески пытаются протащить тему Карабаха в возможный мирный договор и по существу его блокируют. И то, что они проигнорировали встречу министров в России, – это вообще недопустимое поведение. Сославшись на то, что там какие-то события происходят. А почему они не проигнорировали встречу в Праге 6 октября? Ведь до этого тоже события происходили на границе, менее чем за месяц. И там у нас достаточно более серьезные были события», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что армянская сторона почему-то поехала в Прагу на встречу с Макроном, а в Москву – нет. «И потом те комментарии, которые мы видели у российского МИДа по поводу даже чисто протокольного поведения армянской стороны, говорят именно об этом. То есть поза обиженного может быть и комфортна, и удобна, но она очень ущербна и для человека, и для страны. И, как говорится, давить на жалость - это не самое лучшее в арсенале политических деятелей, тем более, когда это все, как сейчас принято говорить, фейковое», - отметил глава государства.