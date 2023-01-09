Израиль намерен перекрыть каналы поставок иранского оружия в Ливан
Израиль примет меры, чтобы перекрыть каналы поставок оружия из Ирана в Ливан и не допустит укрепления иранских позиций в Сирии.
Об этом заявил новый министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе визита в штаб Северного командования Армии обороны Израиля у ливанской границы.
"Оборонные структуры помешают Ирану закрепиться в Сирии и будут перекрывать каналы, по которым иранское вооружение передается в Ливан и "Хезболлах". Спокойствие на севере – важная цель, поэтому, помимо поддержания спокойствия, мы будем принимать жесткие меры против любой попытки нападения на израильских граждан и военнослужащих Армии обороны Израиля", - сказал министр.
Глава Минобороны прибыл на северную границу Израиля вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который заявил, что Израиль считает своим главным врагом "террористический режим в Иране и его метастазы в Сирии и Ливане".
Премьер подчеркнул, что его страна не допустит получения Тегераном ядерного оружия и будет противостоять любым попыткам разместить иранские базы на границе Сирии и Израиля.