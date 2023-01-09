Россия наносит ракетные удары по Харькову Видео; обновлено
Вооруженные силы России наносят ракетные удары по Харькову.
Об этом сообщили источники haqqin.az в Харькове.
По имеющейся информации, в городе много разрушений.
Данных о жертвах или пострадавших пока нет.
*** 01:09
ВС России наносят удары по Харьковской области Украины.
Об этом в своем Telegram-канале написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Внимание жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!", - написал Синегубов.
Чуть ранее местные паблики сообщили о взрыве в городе.
В регионе объявлена воздушная тревога.