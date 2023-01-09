Вооруженные силы России наносят ракетные удары по Харькову.

Об этом сообщили источники haqqin.az в Харькове.

По имеющейся информации, в городе много разрушений.

Данных о жертвах или пострадавших пока нет.

*** 01:09

ВС России наносят удары по Харьковской области Украины.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Внимание жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!", - написал Синегубов.

Чуть ранее местные паблики сообщили о взрыве в городе.

В регионе объявлена воздушная тревога.