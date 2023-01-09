В США требуют оценить ущерб от хранения Байденом секретных бумаг

Республиканец Майкл Тернер (от штата Огайо) потребовал от директора Национальной разведки США Эврил Хейнс провести оценку ущерба для национальной безопасности, который мог быть нанесен хранением секретных документов в офисе связанного с президентом страны демократом Джо Байденом аналитического центра.

"Сегодня [конгрессмен] Майкл Тернер направил письмо в аппарат директора Национальной разведки США с требованием провести немедленный обзор и оценку ущерба после появления сообщений о том, что Байден, который в то время был вице-президентом, забрал с собой, а затем хранил информацию высокой степени секретности в неуказанном и небезопасном офисе в Вашингтоне, не принадлежащем правительству, в течение по меньшей мере шести лет", - говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Twitter.

"Обнаружение секретной информации означает потенциальное нарушение президентом Байденом законов о защите национальной безопасности, в том числе закона о шпионаже и закона о президентских документах", - говорится в самом тексте письма, которое было опубликовано на сайте комитета.