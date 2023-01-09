Ильхам Алиев: Лачин и Кельбаджар могли остаться у армян навсегда

« 25 августа были освобождены город Лачин и два села. 26 августа мы вошли в город Лачин, и я вновь пережил эти незабываемые мгновения, незабываемые чувства. Это действительно был и очень эмоциональный день и в то же время был днем, вызывающий чувство гордости. Есть еще незавершенные дела, но мы постепенно их завершим ».

«Должен также сказать, что то, что в период оккупации переговоры длились так долго, то есть завершились неудачей, было связано именно в том числе с Лачином и Кельбаджаром. Так как они как бы были готовы освободить 5 районов. Но с тем условием, что Лачин и Кельбаджар навсегда останутся у них. То есть мы терпели столько времени из-за лачинцев, кельбаджарцев, из-за наших исторических земель, из-за нашей территориальной целостности. Но думаю, что раньше всех к родным очагам вернутся лачинцы», - сказал И.Алиев.

Рассказав о продолжающихся в городе Лачине широкомасштабных строительных работах, президент объявил: «Посмотрим, когда в этом году мы вернем лачинцев в город Лачин. В этом году мы также вернем бывших переселенцев в села Забух и Сус».